Захарова назвала удар по дому русской культуры в Ливане неспровоцированным

Армия обороны Израиля в тот же день объявила о начале ограниченной наземной операции против движения «Хезболла» на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявляли, что операция направлена на «усиление оборонительных позиций на передовой» и обеспечение безопасности жителей северных районов Израиля.