Захарова назвала удар по дому русской культуры в Ливане неспровоцированным

Ведомости

Удар Израиля по дому русской культуры в ливанском городе Набатия не был ничем спровоцирован. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, в здании не велось никакой деятельности, которую можно было бы связать с военной активностью или близкой с ней.

Дипломат уточнила, что в доме русской культуры проводились занятия по русскому языку, изобразительному искусству, работали танцевальные классы и спортивная школа. «Что из этого могло напоминать какую-либо угрозу?» – спросила Захарова.

Представитель МИДа пояснила, что помещение центра, занимавшее один этаж жилого здания, было полностью уничтожено.

9 марта сообщалось, что в результате военного удара по Набатии здание дома русской культуры было разрушено. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что директор культурного центра Асаад Дейя при этом не пострадал.

Армия обороны Израиля в тот же день объявила о начале ограниченной наземной операции против движения «Хезболла» на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявляли, что операция направлена на «усиление оборонительных позиций на передовой» и обеспечение безопасности жителей северных районов Израиля.

