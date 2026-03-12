Google сменил название улицы в Тегеране на фамилию свергнутого шаха

Улица была построена в 1922–1927 гг. по приказу шаха Резы Пехлеви. После исламской революции 1979 г. ее название несколько раз менялось. Сначала она получила имя премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, занимавшего этот пост в 1951–1953 гг., а позднее была переименована в Вали-Аср.