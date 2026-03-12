Google сменил название улицы в Тегеране на фамилию свергнутого шаха
Сервис Google Maps изменил название самой длинной улицы Тегерана Вали-Аср, указав ее как Пехлеви – в честь шахской династии, правившей Ираном с 1925 по 1979 г.
Улица была построена в 1922–1927 гг. по приказу шаха Резы Пехлеви. После исламской революции 1979 г. ее название несколько раз менялось. Сначала она получила имя премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, занимавшего этот пост в 1951–1953 гг., а позднее была переименована в Вали-Аср.
Протяженность улицы составляет 18 км. Она считается самой длинной в Иране и на Ближнем Востоке и является одной из главных транспортных и торговых магистралей Тегерана. Здесь расположены крупные торговые центры и магазины международных брендов.
Династия Пехлеви правила Ираном до исламской революции 1979 г. Последним, 35-м шахиншахом страны был Мохаммед Реза Пехлеви. После свержения он покинул Иран и жил в Египте, Марокко, на Багамах и в Мексике, а также проходил лечение в США. Его сын Реза Кир Пехлеви сейчас проживает в США.
13 января на фоне протестов в Иране СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел закрытую встречу с наследником шахской династии Пехлеви.
Axios писал, что в первые дни протестов администрация США не рассматривала Пехлеви как значимого политического игрока. Однако потом он начал активно давать интервью западным СМИ и обращаться к гражданам Ирана. Так, 10 января Пехлеви призвал жителей страны к всеобщей забастовке и силовому захвату власти.