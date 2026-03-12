Орбан назвал абсурдным отказ Киева допустить венгерскую делегацию к «Дружбе»
Ситуация, при которой украинские власти отказываются встретиться с венгерской делегацией, прибывшей в Киев для обсуждения состояния нефтепровода «Дружба», является абсурдной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, опубликовав видеозапись телефонного разговора с заместителем министра энергетики Венгрии Габором Цепеком, находящимся в Киеве.
Цепек рассказал, что они с украинскими властями договорились провести в Киеве консультации с американскими юристами и европейскими дипломатами. Однако украинские официальные лица отказываются с ними встречаться. «Это абсурд, что вы находитесь в Киеве и можете вести там переговоры со всеми, кроме украинцев», – сказал в ответ Орбан (цитата по ТАСС).
Он попросил Цепека добиваться встречи с представителями минэнерго Украины и разрешения осмотреть некоторые объекты из инфраструктуры нефтепровода, чтобы выяснить, пригоден ли он к работе или по-прежнему, как утверждает Киев, требует ремонта. Премьер попросил передать украинской стороне, что Венгрия «хотела бы урегулировать эту ситуацию». «Мы не стремимся к конфликту, мы ищем решение и хотим помочь им в этом», – подчеркнул Орбан.
12 марта глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России до тех пор, пока Украина не возобновит работу по «Дружбе».
Днем ранее спикер украинского МИДа Георгий Тихий сказал, что группа представителей Венгрии, прибывшая для проверки нефтепровода «Дружба», не имеет официального статуса делегации и рассматривается Киевом как «туристическая».