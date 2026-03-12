Захарова: Москва передала свои предложения по иранскому урегулированию
Москва сформировала и передала предложения по иранскому урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Раскрывать их суть я не буду, потому что это часть дипломатической, скрупулезной, кропотливой работы», – заявила она.
При этом дипломат отметила, что Россия подтверждает право Ирана на самооборону, а США и Израиль призывает остановить агрессию. Захарова подчеркнула, что сейчас ведутся интенсивные контакты, в том числе по линии Министерства иностранных дел. Она добавила, что Москва крайне не удовлетворена принятой Советом Безопасности ООН резолюцией по Ирану.
11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана.
В тот же день Совбез ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку, в которой осуждаются удары Ирана по странам региона в ответ на военную операцию США и Израиля. Резолюция «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании». В документе при этом не упоминаются США и Израиль.