Захарова: Москва передала свои предложения по иранскому урегулированию

В тот же день Совбез ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку, в которой осуждаются удары Ирана по странам региона в ответ на военную операцию США и Израиля. Резолюция «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании». В документе при этом не упоминаются США и Израиль.