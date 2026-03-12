Армия Ирана пригрозила Израилю скорым уничтожением
Иранская армия прогнозирует скорое уничтожение Израиля. Это следует из заявления армии Ирана по случаю Международного дня Иерусалима.
«Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Международный день Иерусалима учрежден Ираном в 1979 г. Он отмечается ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамадан в знак поддержки борьбы палестинцев.
12 марта израильские силы нанесли удар по ядерному центру «Талеган» в Иране. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), комплекс использовался Тегераном «для развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».
Предполагаемая разработка ядерного оружия является официальным основанием США и Израиля для начала военных операций 28 февраля. Тегеран отрицает разработку такого вооружения, заявляя, что ядерная программа Ирана носит мирных характер.