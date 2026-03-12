Число погибших при ударах Израиля по Ливану превысило 800
Со 2 марта в Ливане в результате израильских авиаударов погибли 826 человек, более 2000 получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Боевые действия продолжаются на фоне интенсивных обстрелов между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». По данным израильской стороны, в Ливане погибли двое израильских военнослужащих, а на территории Израиля несколько человек получили ранения в результате ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы».
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля. 9 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против группы «Хезболла» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей Северного Израиля, уточнили в ЦАХАЛ.