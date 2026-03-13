Кремль: Венесуэла остается дружественной страной для России

3 января войска США нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы. Силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили президента США Николаса Мадуро и его супругу, после чего вывезли их в США. По данным источников ABC News, Мадуро содержится в одиночной камере в федеральной тюрьме в Бруклине в Нью-Йорке, где проводит почти все время в изоляции. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.