Кремль: Венесуэла остается дружественной страной для России

Ведомости

Венесуэла остается для России дружественной страной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «РИА Новости».

«Безусловно. Конечно», – ответил он на соответствующий вопрос.

3 января войска США нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы. Силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили президента США Николаса Мадуро и его супругу, после чего вывезли их в США. По данным источников ABC News, Мадуро содержится в одиночной камере в федеральной тюрьме в Бруклине в Нью-Йорке, где проводит почти все время в изоляции. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. Защита заявляет, что намерена оспаривать законность его задержания.

В настоящее время Венесуэлой фактически управляет соратница Мадуро Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента. Президент США Дональд Трамп говорил, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

23 февраля замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский призвал Вашингтон незамедлительно освободить Мадуро и его супругу.

