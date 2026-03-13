Иранский дрон ударил по Международному финансовому центру в Дубае
Иранский беспилотник ударил по Дубайскому международному финансовому центру. Кадры атаки публикует Nour News.
Генконсульство РФ в Дубае 12 марта сообщало, что данных о раненых россиянах, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, не поступало. В ведомстве говорили, что обстановка в Дубае и других эмиратах остается спокойной и контролируемой.
11 марта правительство Дубая сообщало, что из-за падения двух БПЛА в районе дубайского аэропорта пострадали четыре человека. СМИ также писали о взрывах, которые слышны в окрестностях. Минобороны ОАЭ сообщало, что это результат работы противовоздушной обороны и истребителей, которые отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.