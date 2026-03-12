Генконсульство в ОАЭ: россиян нет в числе пострадавших от атак Ирана

11 марта правительство Дубая сообщало, что в результате падения двух беспилотников в районе дубайского аэропорта пострадали четыре человека. Кроме того, СМИ писали о взрывах, которые слышны в окрестностях. Минобороны ОАЭ сообщало, что это результат работы противовоздушной обороны и истребителей, которые отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.