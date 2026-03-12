Газета
Общество

Генконсульство в ОАЭ: россиян нет в числе пострадавших от атак Ирана

Ведомости

Данных о получивших ранения среди находящихся в ОАЭ россиян не поступало, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Дубае.

Обстановка в Дубае и других эмиратах остается спокойной и контролируемой, заявили в ведомстве.

Генконсульство уверило, что внимательно следит за развитием ситуации и находится в постоянном контакте с компетентными службами Эмиратов. Ведомство рекомендовало гражданам ориентироваться на официальные сообщения местных властей и российских дипмиссий.

11 марта правительство Дубая сообщало, что в результате падения двух беспилотников в районе дубайского аэропорта пострадали четыре человека. Кроме того, СМИ писали о взрывах, которые слышны в окрестностях. Минобороны ОАЭ сообщало, что это результат работы противовоздушной обороны и истребителей, которые отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана.

ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.

