В Иране заявили о непричастности к запуску ракет рядом с Турцией

Анкара заявляла о перехвате трех баллистических ракет из Ирана
Ведомости

Иран не причастен к инцидентам со сбитыми в воздушном пространстве Турции ракетами. Об этом заявил посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде.

«По нашему мнению, эти действия могли быть совершены третьими лицами, и усилия этих третьих лиц направлены на нанесение вреда дружественным и братским отношениям между нашими странами», – сказал он (цитата по ТАСС).

Хабиболлазаде сообщил, что для урегулирования ситуации и разрешения разногласий Тегеран предложил создать техническую группу для более тщательного изучения произошедшего: «Потому что у нас тоже остается вопрос, как это могло произойти».

Турция заявила 13 марта о перехвате трех баллистических ракет из Ирана. Минобороны страны сообщало, что Анкара проводит консультации с Тегераном, чтобы прояснить обстоятельства. Это не первый случай перехвата иранской ракеты над Турцией с начала эскалации. Прошлый инцидент произошел 4 марта.

7 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал не втягивать Анкару в военный конфликт и предостерег Тегеран от повторения недавнего инцидента с ракетой.

