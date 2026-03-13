Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана
Силы противоракетной обороны НАТО перехватили над Турцией третью с начала конфликта баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Об этом сообщили в минобороны страны.
В настоящий момент Анкара проводит консультации с Тегераном, чтобы прояснить обстоятельства.
4 марта минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, перехватили над турецкой территорией первую баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки упали в районе Дертйол провинции Хатай. Иранская сторона опровергла информацию о ракетных пусках по территории Турции. 9 марта была отражена вторая по счету ракета.
7 марта глава МИД Турции Хакан Фидан призвал не втягивать Анкару в войну и предостерег Иран от повторения недавнего инцидента с ракетой. Тогда он заявил, что турецкая сторона простит Тегерану «заблудившуюся» ракету.
10 марта турецкое оборонное ведомство заявило о размещении зенитного ракетного комплекса Patriot в провинции Малатья на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, ведутся консультации с союзниками по НАТО.