Турция перехватила третью баллистическую ракету из Ирана

4 марта минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, перехватили над турецкой территорией первую баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки упали в районе Дертйол провинции Хатай. Иранская сторона опровергла информацию о ракетных пусках по территории Турции. 9 марта была отражена вторая по счету ракета.