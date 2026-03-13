Политика

Путин поздравил директора центра Боткина Шабунина с 65-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил директора Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина, академика РАН Алексея Шабунина с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, плодотворная научная, клиническая и наставническая деятельность медика, а также созданные им методики диагностики и лечения опасных заболеваний заслуживают высокого признания.

Президент подчеркнул, что Шабунин пользуется большим авторитетом в профессиональном сообществе.

«Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего», – написал президент.

Шабунин – один из ведущих отечественных специалистов в области абдоминальной хирургии. В 2022 г. он получил звание заслуженного врача РФ.

12 марта также сообщалось, что Путин наградил Шабунина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда присуждена за большой вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, а также многолетнюю плодотворную работу.