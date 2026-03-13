Силы ПВО уничтожили 31 беспилотник на подлете к Москве

В 17:25 мск Собянин сообщил о том, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Через 10 минут он проинформировал еще о трех сбитых БПЛА, а в 17:41 мск – еще о трех. Последние на данный момент шесть беспилотников были ликвидированы к 17:59 мск.