Силы ПВО уничтожили 31 беспилотник на подлете к Москве
С начала суток 14 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 31 украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
О первых двух сбитых беспилотниках мэр Москвы сообщил в 12:27. О следующих двух – спустя 20 минут. Информацию о пятом уничтоженном БПЛА Собянин предоставил в 13:33 мск. В 14:13 Собянин сообщил о шести беспилотниках, которые удалось ликвидировать на подлете к Москве. Через 15 минут стало известно еще о двух дронах, уничтоженных на подлете к столице.
В 17:25 мск Собянин сообщил о том, что силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Через 10 минут он проинформировал еще о трех сбитых БПЛА, а в 17:41 мск – еще о трех. Последние на данный момент шесть беспилотников были ликвидированы к 17:59 мск.
В связи с продолжающимися атаками на столицу Росавиация вводила временные ограничения на работу московских аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера действовала с 14:20 мск до 14:46 мск. Позже Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Домодедово».