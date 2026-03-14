Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Предвыборные листовки Орбана призывают «не дать Зеленскому посмеяться последним»

Ведомости

Украина стала главной темой предвыборной кампании партии премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg. Города страны завешаны фотографиями президента Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров с надписями «Не дадим Зеленскому смеяться последним!», «Передадим Брюсселю: мы не платим!», «Они – это риск» (на плакате Зеленский вместе с лидером оппозиции Петером Мадьяром (партия «Тиса») и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен).

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

«На этих выборах вопрос в том, сформирует ли правительство Зеленский или я», – заявил Орбан на предвыборном мероприятии на этой неделе.

10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в Евросоюз. Документ с заголовком «О непринятии поддержки членства Украины в ЕС, финансирования войны, превращения Евросоюза в военный альянс и попыток угрожать суверенитету государств-членов» поддержали 142 депутата. Против выступили 28, еще четверо воздержались.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь