Предвыборные листовки Орбана призывают «не дать Зеленскому посмеяться последним»

10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в Евросоюз. Документ с заголовком «О непринятии поддержки членства Украины в ЕС, финансирования войны, превращения Евросоюза в военный альянс и попыток угрожать суверенитету государств-членов» поддержали 142 депутата. Против выступили 28, еще четверо воздержались.