Предвыборные листовки Орбана призывают «не дать Зеленскому посмеяться последним»
Украина стала главной темой предвыборной кампании партии премьера Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg. Города страны завешаны фотографиями президента Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров с надписями «Не дадим Зеленскому смеяться последним!», «Передадим Брюсселю: мы не платим!», «Они – это риск» (на плакате Зеленский вместе с лидером оппозиции Петером Мадьяром (партия «Тиса») и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен).
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.
«На этих выборах вопрос в том, сформирует ли правительство Зеленский или я», – заявил Орбан на предвыборном мероприятии на этой неделе.
10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в Евросоюз. Документ с заголовком «О непринятии поддержки членства Украины в ЕС, финансирования войны, превращения Евросоюза в военный альянс и попыток угрожать суверенитету государств-членов» поддержали 142 депутата. Против выступили 28, еще четверо воздержались.