Bloomberg: корейский магнат заработал на закрытии Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива из-за войны с Ираном принесло баснословную прибыль южнокорейскому судовладельцу Га Хен Чунгу, пишет Bloomberg. Его компания Sinokor, сделавшая беспрецедентную ставку на скупку танкеров в преддверии конфликта, теперь сдает суда в аренду по ставке $500 000 в день – почти в 10 раз выше уровня 2025 г.
За несколько недель до начала боевых действий Sinokor перебросила как минимум шесть супертанкеров в Персидский залив, где они простаивали в ожидании грузов. После того как экспорт через пролив оказался заблокирован, а региональные хранилища быстро заполнились, эти суда оказались едва ли не единственными пустыми танкерами, доступными для аренды нефтяными компаниями. В результате ставки фрахта взлетели до исторических максимумов.
53-летний Чунг, происходящий из судоходной династии, известен в отрасли своей закрытостью и эксцентричностью. Он лично принимает ключевые решения, ведет переговоры через WhatsApp-чаты и славится любовью к дзюдо и армрестлингу, в котором, по легендам, почти не знает поражений. По оценкам конкурентов, к концу февраля под контролем Sinokor находилось около 150 супертанкеров – почти 40% всех доступных судов этого класса в мире.
Президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.