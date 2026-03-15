Bloomberg: модернизация ПО для F-35 «застряла» на фоне многочисленных проблем

Модернизация TR-3 призвана увеличить вычислительную мощность в 37 раз, а объем памяти – в 20 раз по сравнению с нынешними возможностями F-35. В целом США планируют закупить 2470 самолетов для ВВС, ВМС и морской пехоты в рамках программы, стоимость которой оценивается более чем в $2 трлн, включая $485 млрд на разработку и закупку и не менее $1,5 трлн на эксплуатацию и обслуживание в течение 77 лет. По состоянию на 30 сентября ВС США поставлено 812 самолетов.