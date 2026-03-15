Bloomberg: модернизация ПО для F-35 «застряла» на фоне многочисленных проблем

Разработка обновлений программного обеспечения для истребителей F-35 «застряла» и не привела к появлению новых боевых возможностей в прошлом году, хотя эти самолеты уже выполняют миссии над Ираном. Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона, с которым ознакомился Bloomberg.

Согласно документу, новейшая версия ПО, известная как TR-3, которая в конечном итоге поступит на самолеты, в том числе участвующие в иранских миссиях, «была в основном непригодна к использованию» большую часть прошлого года из-за проблем со стабильностью, недостаточных возможностей и постоянно выявляемых дефектов. Истребители морской пехоты, базирующиеся на авианосце USS Abraham Lincoln, оснащены более ранней версией ПО – TR-2.

Модернизация имеет решающее значение для F-35, который по сути является летающим компьютером с более чем 20 млн строк кода. Ожидалось, что обновления позволят нести более совершенное оружие, улучшить наведение на цель и связь с другими самолетами и наземными подразделениями, а также усилить кибербезопасность.

Однако в отчете Пентагона отмечается, что по состоянию на 30 сентября обновления ПО от Lockheed Martin для самой дорогой оружейной программы США «продолжают сталкиваться с проблемами в создании надежного, полностью функционального программного обеспечения» для жестких боевых испытаний перед установкой. Процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей «застрял», а программа «не демонстрирует улучшений в соблюдении графиков разработки и тестирования».

Модернизация TR-3 призвана увеличить вычислительную мощность в 37 раз, а объем памяти – в 20 раз по сравнению с нынешними возможностями F-35. В целом США планируют закупить 2470 самолетов для ВВС, ВМС и морской пехоты в рамках программы, стоимость которой оценивается более чем в $2 трлн, включая $485 млрд на разработку и закупку и не менее $1,5 трлн на эксплуатацию и обслуживание в течение 77 лет. По состоянию на 30 сентября ВС США поставлено 812 самолетов.

В отчете также выражена обеспокоенность тем, что самолет не прошел все необходимые испытания на кибербезопасность. В прошлом году было проведено лишь три из девяти запланированных тестов на киберуязвимость, в основном из-за «значительного сокращения персонала» и изменения «приоритетов финансирования». Испытания ожидаются в этом году, однако даже в ходе урезанных тестов «были обнаружены дополнительные недостатки».

