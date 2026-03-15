Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Таким образом, к 19:35 мск 15 марта силы ПВО сбили 108 дронов более чем за сутки. Атаки по столичному региону привели к ограничению работы московских аэропортов. Сейчас аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, следует из сообщения Росавиации.