Политика

Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

Таким образом, к 19:35 мск 15 марта силы ПВО сбили 108 дронов более чем за сутки. Атаки по столичному региону привели к ограничению работы московских аэропортов. Сейчас аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, следует из сообщения Росавиации.

В период с 8:00 по 14:00 мск средства ПВО уничтожили 125 беспилотников над Россией. Наибольшее число БПЛА уничтожено над территорией Брянской области – 51, в столичном регионе перехватили 38 БПЛА.

