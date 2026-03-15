Силы ПВО за шесть часов уничтожили 113 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 113 украинских беспилотников над разными регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны в Max.
По данным ведомства, больше всего дронов, запущенных Украиной, было сбито над Брянской областью – 73. Над Московским регионом было нейтрализовано 18 беспилотников, включая 14, летевших на Москву.
Над Калужской областью сбили семь дронов, над Смоленской – шесть, над Курской – пять, над Белгородской – один, над Тверской – один, над Ярославской – один. Еще один беспилотник уничтожили над акваторией Черного моря.
Об уничтожении летевших в сторону Москвы беспилотников в течение дня неоднократно сообщал мэр столицы Сергей Собянин.