Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве

Украинские атаки на столичный регион продолжаются непрерывно с полудня 14 марта. Это привело к ограничениям во всех московских аэропортах. По состоянию на 20:55 мск 15 марта «Шереметьево» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.