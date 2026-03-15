Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Москве
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.
Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников, летевших на Москву, достигло 109.
Украинские атаки на столичный регион продолжаются непрерывно с полудня 14 марта. Это привело к ограничениям во всех московских аэропортах. По состоянию на 20:55 мск 15 марта «Шереметьево» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 113 дронов ВСУ в период с 14:00 по 20:00 мск, в том числе 14, летевших на Москву. Наибольшее число уничтоженных дронов – над Брянской областью (73).