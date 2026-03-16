Лавров: РФ не получила разъяснений от США о возобновлении ядерных испытаний
Москва не получила от Вашингтона внятных разъяснений указания президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, размещенном на сайте министерства.
«До сих пор от американской стороны так и не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы», – сказал он.
5 февраля завершил свое действие Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. 17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с РФ и КНР. При этом речь не идет о возобновлении масштабных атмосферных взрывов.
The Washington Times 12 февраля писала, что Соединенные Штаты фактически отменяют добровольный мораторий на подземные ядерные испытания, который действовал с 1996 г. Как следует из текста законопроекта о полномочиях в сфере национальной обороны, Пентагон и министерство энергетики получат право возобновить такие испытания при условии, что любое иностранное государство проведет свое.