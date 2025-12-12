США разрешили подземные ядерные испытания
Соединенные Штаты фактически отменяют добровольный мораторий на подземные ядерные испытания, который действовал с 1996 г. Об этом пишет The Washington Times.
Как следует из текста законопроекта о полномочиях в сфере национальной обороны, Пентагон и министерство энергетики получат право возобновить такие испытания при условии, что любое иностранное государство проведет свое.
Документ объемом более 3000 страниц, который уже одобрила палата представителей и который вскоре должен пройти голосование в сенате, сохраняет запрет только на атмосферные ядерные испытания. На оборонные расходы в 2026 г. предусмотрено $890,6 млрд, включая $855,7 млрд для Пентагона и $34,3 млрд для ядерных программ минэнерго.
При этом американская разведка утверждает, что Москва и Пекин уже проводили сверхкритические испытания. Но глава стратегического командования США Ричард Коррелл недавно заявил в сенате, что «взрывных» испытаний у России и Китая не зафиксировано.
Законопроект также требует от Национального управления по ядерной безопасности представить конгрессу доклад об использовании искусственного интеллекта в разработке и модернизации ядерных боезарядов, а также оценку сроков и стоимости возможного полномасштабного ядерного испытания.
Президент США Дональд Трамп 12 декабря заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Пекином по вопросам денуклеаризации, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. По его словам, в этом процессе заинтересованы все три стороны.
30 октября глава Белого дома говорил, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на равных условиях с другими странами. Позднее он уточнил журналистам, что, по его мнению, «все проводят» такие испытания, подчеркнув, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но не проводили тесты много лет.