США разрешили подземные ядерные испытания

Документ объемом более 3000 страниц, который уже одобрила палата представителей и который вскоре должен пройти голосование в сенате, сохраняет запрет только на атмосферные ядерные испытания. На оборонные расходы в 2026 г. предусмотрено $890,6 млрд, включая $855,7 млрд для Пентагона и $34,3 млрд для ядерных программ минэнерго.