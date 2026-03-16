Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два украинских беспилотника, летевших на столицу, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, экстренные службы находятся на месте падения обломков.
Утром 16 марта Собянин сообщил, что за выходные дни на подлете к Москве было уничтожено свыше 250 беспилотников ВСУ. Он отметил, что дроны ликвидировали в том числе на втором рубеже по направлению к столице.
В ночь на 16 марта системы ПВО перехватили и нейтрализовали 145 украинских БПЛА над российскими регионами. Больше всего атак (53) пришлось на Московский регион.