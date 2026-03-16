ЦАХАЛ начал серию ударов по Тегерану, Ширазу и Тебризу

15 марта ЦАХАЛ сообщила об уничтожении в Тегеране самолета, которым, по данным израильской армии, пользовался верховный лидер Ирана. В заявлении говорилось, что уничтожение самолета должно ослабить возможности руководства Ирана по координации действий и восстановлению военного потенциала.