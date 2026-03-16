ЦАХАЛ начал серию ударов по Тегерану, Ширазу и Тебризу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к «широкомасштабной серии ударов по инфраструктуре иранского террористического режима» в Тегеране, Ширазе и Тебризе. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
16 марта глава управления скорой помощи столичной провинции Мохаммад Эсмаил Таваколли сообщил, что при атаках США и Израиля на Тегеран погибли 503 человека, в том числе 12 детей. Ранения получили 5700 человек. Большая часть жертв – мирные жители.
15 марта ЦАХАЛ сообщила об уничтожении в Тегеране самолета, которым, по данным израильской армии, пользовался верховный лидер Ирана. В заявлении говорилось, что уничтожение самолета должно ослабить возможности руководства Ирана по координации действий и восстановлению военного потенциала.