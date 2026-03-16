Израиль заявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
ВВС Израиля уничтожили в Тегеране самолет, которым, по данным израильской армии, пользовался верховный лидер Ирана. Об этом сообщила ЦАХАЛ в Telegram-канале.
По ее данным, в ночь на понедельник израильские силы нанесли точечный удар по аэропорту Мехрабад. Целью атаки стал правительственный самолет.
Как утверждают израильские военные, этим бортом пользовался верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные иранские чиновники.
В заявлении армии отмечается, что уничтожение самолета должно ослабить возможности руководства Ирана по координации действий и восстановлению военного потенциала.
Новым верховным лидером Ирана после убийства 28 февраля Али Хаменеи стал его сын Моджтаба Хаменеи. Совет экспертов утвердил его кандидатуру, а 9 марта население принесло ему присягу. Израиль заявлял, что любой преемник Хаменеи будет рассматриваться как «безоговорочная цель для ликвидации».
15 марта президент США Дональд Трамп усомнился, что новый верховный лидер Ирана жив. Он обратил внимание на то, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти.
В тот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью MS Now опроверг заявления министра войны США Пита Хегсета о том, что Моджтаба Хаменеи был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских ударов.