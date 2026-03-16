Песков перенаправил Зеленскому вопрос о поставках Ирану «шахедов»
О том что Россия якобы поставляет Ирану беспилотники «шахед», которые Тегеран использует в нанесении ударов по объектам США на Ближнем Востоке и Израилю, следует спросить у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Здесь, наверное, нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию. Мы не комментируем подобные заявления», – отметил он.
В интервью CNN Зеленский заявил, что Москва помогает Тегерану в конфликте с США и Израилем, предоставляя ему разведывательные данные, а также технологии создания БПЛА. «Я имею стопроцентные доказательства, что иранский режим применял их против американских баз и против всего Ближнего Востока. Разведка поделилась с нами некоторыми деталями – и это были российские элементы в этих иранских дронах», – добавил он.