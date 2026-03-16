Силы ПВО за восемь часов сбили 96 украинских дронов над регионами России
Силы противовоздушной обороны за восемь часов перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны самолетного типа были сбиты в период с 8:00 до 16:00. Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью – 54.
Еще 11 дронов сбили над Московским регионом, по семь – над Калужской и Курской областями, пять – над Смоленской областью. По четыре беспилотника ликвидировали над Белгородской областью и над Азовским морем, два – над Владимирской областью. Еще по одному дрону уничтожили над Ярославской областью и Республикой Адыгея.
До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 16 марта средства ПВО уничтожили 145 беспилотников вооруженных сил Украины. Большинство из них – 53 аппарата – были сбиты над Московской областью, из которых 46 направлялись в сторону столицы.
Днем 16 марта мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за выходные дежурные силы ПВО уничтожили более 250 беспилотников, летевших на Москву. По его словам, дроны сбивали на двух рубежах.