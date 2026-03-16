Политика

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 60

Средства ПВО с начала суток сбили уже 60 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, совсем недавно были уничтожены еще два БПЛА. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем канале в Max в 18:35 мск.

До этого мэр столицы сообщал о серии перехватов в течение дня. В 18:17 мск появлялся пост о том, что были уничтожены два беспилотника, еще два в – 17:15, в 17:01 – один, еще два – в 16:54.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за восемь часов силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России. Большинство из них – 54 – сбили над Брянской областью, еще 11 – над Московским регионом.

Днем 16 марта Собянин сообщал, что за выходные средства ПВО уничтожили более 250 БПЛА, летевших на Москву. По его словам, дроны перехватывали на двух рубежах.

