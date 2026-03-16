В Нидерландах оценили возможность миссии ЕС в Ормузском проливе

Financial Times со ссылкой на источник во французском правительстве сообщила 16 марта, что Франция отклонила призыв президента США Дональда Трампа направить военную помощь для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. От этого решения также воздерживаются Германия, Греция и Великобритания.