В Нидерландах оценили возможность миссии ЕС в Ормузском проливе

В Нидерландах оценили возможность миссии ЕС в Ормузском проливеПремьер страны призвал США и Израиль объяснить конечную цель военной операции
Организовать европейскую миссию в Ормузском проливе будет сложно. С такой позицией выступил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью телеканалу RTL Nieuws.
«Учитывая нынешнее количество нападений, происходящих там [в Ормузском проливе], в краткосрочной перспективе будет очень сложно организовать там полноценную миссию», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Йеттен при этом обратился к США и Израилю с просьбой внести больше ясности относительно конечной цели своих военных операций в отношении Ирана.
Financial Times со ссылкой на источник во французском правительстве сообщила 16 марта, что Франция отклонила призыв президента США Дональда Трампа направить военную помощь для обеспечения судоходства в Ормузском проливе. От этого решения также воздерживаются Германия, Греция и Великобритания.
14 марта Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Экипажи танкеров, находящиеся возле пролива, он призвал проявить смелость и проходить через акваторию.