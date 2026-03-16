Герасимов рассказал о взятии Веселянки в Запорожской области
Российские войска взяли под контроль запорожское село Веселянка, сейчас идут бои в Орехове. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает «РИА Новости».
Сейчас российские силы завершают взятие населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое. Также соединения и воинские части группировки развивают наступление в направлении Доброполья.
«Под контролем группировки "Запад" находится более половины города [Красный Лиман]», – заявил он.
За месяц вооруженные силы Украины, по заявлению Герасимова, потеряли 2500 человек и 120 единиц техники в Великой Михайловке и Покровском.
15 февраля Минобороны РФ заявило, что ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта Запорожской области – Запасное, Магдалиновка, Приморское и Цветковое.