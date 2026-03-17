Посол Ирана в Москве: Тегеран потребует компенсации за атаку на школу в Минабе
Тегеран планирует потребовать от США и Израиля возмещения ущерба за смертоносное нападение на школу для девочек в городе Минаб на юге Ирана. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалили, его слова приводит Al Jazeera.
Издание напоминает, что, согласно расследованию, к нападению причастны США.
После авиаудара США и Израиля 28 февраля по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе погибли 165 человек. По информации иранской стороны, основная часть жертв – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 3 марта в Иране прошли массовые похороны жертв атаки. Тысячи людей пришли проститься с детьми и учителями.