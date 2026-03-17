Российская армия взяла села Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области
Российская армия взяла под контроль село Каленики в Донецкой народной республике (ДНР) и село Сопычь в Сумской области, сообщило Минобороны РФ в Мах.
Каленики брали подразделения «Южной» группировки войск, а Сопычь – подразделения группировки войск «Север», уточнило оборонное ведомство.
16 марта начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска взяли под контроль запорожское село Веселянка, сейчас идут бои в Орехове. Кроме того, ВС РФ завершают взятие населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое. Также соединения и воинские части группировки развивают наступление в направлении Доброполья.
11 марта группировка войск «Север» взяла под контроль село Червоная Заря в Сумской области и продвинулась в глубь обороны противника.