ВС РФ установили контроль над Червоной Зарей в Сумской области
Российская армия взяла под контроль село Червоная Заря в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Отмечается, что этого удалось достичь в результате активных действий подразделения группировки войск «Север».
9 марта Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Голубовка в Донецкой народной республике (ДНР). 6 марта ВС России установили контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР. 3 марта Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Группировка «Днепр» заняла село Веселянка в Запорожской области, «Север» установила контроль над Бобылевкой в Сумской области.
28 февраля Минобороны информировало об освобождении Горького в Запорожской области и Нескучного в Харьковской области. 27 февраля российская армия взяла Краснознаменку в Днепропетровской области, а 25 февраля – Графское в Харьковской области.