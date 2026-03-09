Газета
Политика

Российские военные взяли под контроль село Голубовка в ДНР

Населенный пункт удалось взять благодаря действиям «Южной» группировки войск
Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над селом Голубовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Отмечается, что этого удалось достичь благодаря активным действиям «Южной» группировки войск.

6 марта ВС России установили контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР. 3 марта Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Группировка «Днепр» заняла село Веселянка в Запорожской области, «Север» установила контроль над Бобылевкой в Сумской области.

28 февраля Минобороны информировало об освобождении Горького в Запорожской области и Нескучного в Харьковской области. 27 февраля российская армия взяла Краснознаменку в Днепропетровской области, а 25 февраля – Графское в Харьковской области.

