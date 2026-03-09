Российские военные взяли под контроль село Голубовка в ДНР

6 марта ВС России установили контроль над населенным пунктом Сосновое в ДНР. 3 марта Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Группировка «Днепр» заняла село Веселянка в Запорожской области, «Север» установила контроль над Бобылевкой в Сумской области.