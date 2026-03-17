Шойгу заявил об угрозе для регионов РФ из-за развития средств поражения Киева
Динамика развития средств поражения украинской стороной, а также сложность методов их использования таковы, что ни один регион РФ не может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Уральском федеральном округе.
«А динамика развития средств поражения, в первую очередь беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу также подчеркнул, что в настоящее время первоочередными целями вооруженных сил Украины (ВСУ) являются объекты военного назначения, транспортные узлы и инфраструктура топливно-энергетического комплекса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 17 марта говорил, что возросшее число атак ВСУ на Москву и другие регионы России демонстрирует тщетное сопротивление киевского режима вместо продолжения процесса по урегулированию конфликта.
В ночь на 17 марта силы ПВО сбили 206 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 62 единицы были ликвидированы над Брянской областью. Над Московским регионом российские военные перехватили 43 дрона, в том числе 40, летевших на Москву.