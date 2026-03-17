Шойгу заявил об угрозе для регионов РФ из-за развития средств поражения Киева

Динамика развития средств поражения украинской стороной, а также сложность методов их использования таковы, что ни один регион РФ не может чувствовать себя в безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Уральском федеральном округе.