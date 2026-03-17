Политика

Песков: атаками на Москву Киев показывает тщетное сопротивление

Ведомости

Возросшее число атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и другие регионы России демонстрирует тщетное сопротивление киевского режима вместо продолжения процесса по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, не видит ли Москва в такой активности украинских сил попыток переключить внимание с Ближнего Востока. По мнению Пескова, так ставить вопрос не стоит.

«Продолжается специальная военная операция. Киевский режим продолжает абсолютно тщетное сопротивление, вместо того чтобы принять необходимые ответственные решения и открыть дорогу для продолжения мирного процесса», – сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают специальную военную операцию, выполняют цели и обеспечивают безопасность россиян.

В ночь на 17 марта силы ПВО сбили 206 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 62 единицы были ликвидированы над Брянской областью. Над Московским регионом российские военные перехватили 43 дрона, в том числе 40, летевших на Москву.

