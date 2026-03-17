СМИ: Евросоюз согласовал кредит для Киева в размере 90 млрд евро

Страны Евросоюза (ЕС) уже согласовали для Украины кредит на 90 млрд евро, сообщило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на диписточник в Брюсселе.

«Я ожидаю, что решение по кредиту <...> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен», – сказал собеседник БНР.

Он также отметил, что глава Евросовета Антониу Кошта обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вопрос предоставления кредита, который страна уже блокировала из-за нефтепровода «Дружба». Кошта в ходе разговора заявил о необходимости придерживаться плана, принятого в декабре.

17 марта министр Венгрии по делам союза Янош Бока заявил, что перекрытие доступа к «Дружбе» украинской стороной будет иметь последствия для всего Евросоюза, поскольку такое решение подрывает энергетическую безопасность стран объединения. Он подчеркнул, что представители Киева отказались от личной встречи, а также не предоставили делегации Венгрии доступ к трубопроводу.

10 марта еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что страны ЕС намерены предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокировку решения со стороны Венгрии. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются и Брюссель рассчитывает найти способ реализовать финансовую помощь Киеву.

