В провинциях Кубы восстановили подачу электроэнергии

16 марта Union Electrica информировала об отключении национальной энергосистемы на Кубе. 5 марта авария на теплоэлектростанции на Кубе привела к масштабным отключениям электроэнергии на большей части острова, включая Гавану. Страна столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. Мексика, центральный поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.