В провинциях Кубы восстановили подачу электроэнергии
Все провинции Кубы взаимосвязаны друг с другом после подключения к национальной электроэнергетической системе. ОБ этом сообщает Кубинская электроэнергетическая компания Union Electrica, подведомственная Министерству энергетики и горнодобывающей промышленности страны.
Согласно сообщению, тепловыделяющие установки продолжают подготавливать условия для синхронизации с национальной энергосистемой.
16 марта Union Electrica информировала об отключении национальной энергосистемы на Кубе. 5 марта авария на теплоэлектростанции на Кубе привела к масштабным отключениям электроэнергии на большей части острова, включая Гавану. Страна столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. Мексика, центральный поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.
17 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты с кубинским руководством на экспертном и рабочем уровнях. Он подчеркнул, что Куба – независимое суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, что создает серьезные гуманитарные проблемы.