Иран назвал условие для прекращения огня
Иран готов выслушать предложения стран-посредников о прекращении огня, если они будут учитывать его условия, заявил глава МИДа Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.
«Многие дружественные нам страны предложили идеи и выразили готовность сыграть роль в достижении мира. Если будет предложение о прекращении войны, соответствующее нашим условиям <…>, а ущерб, понесенный Ираном, будет компенсирован, то мы, безусловно, выслушаем его», – сказал он.
При этом министр подчеркнул, что Тегеран по-прежнему не согласен на прекращение огня в текущем виде.
По его словам, Иран довел свою позицию до «стран-друзей» и готов рассматривать только те инициативы, которые предполагают окончательное завершение конфликта во всем регионе и компенсацию нанесенного стране ущерба.
17 марта Reuters писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения по прекращению огня с США, переданные через посредников. Источник агентства добавил, что, по мнению иранского лидера, сейчас «не время для мира, пока США и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсации».
15 марта Reuters также сообщал, что Белый дом также отклонил попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.
28 февраля на Ближнем Востоке началась военная операция США и Израиля против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявлял, что цель кампании – не допустить получения Тегераном ядерного оружия.