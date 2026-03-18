Иран назвал условие для прекращения огня

17 марта Reuters писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения по прекращению огня с США, переданные через посредников. Источник агентства добавил, что, по мнению иранского лидера, сейчас «не время для мира, пока США и Израиль не будут поставлены на колени, не признают поражение и не выплатят компенсации».