Арагчи: Китай может стать посредником между Ираном и США
Китай может выступить посредником в урегулировании конфликта между США, Израилем и Ираном, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Он напомнил, что КНР успешно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией и обе стороны до сих пор соблюдают достигнутые договоренности. Арагчи отметил, что еще несколько стран могут выступить в роли посредника, но не назвал их.
Bloomberg со ссылкой на аналитиков писало, что гибель главы высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани может помешать потенциальным дипломатическим усилиям по скорейшему прекращению конфликта. Об убийстве сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
17 марта Reuters со ссылкой на источники сообщил, что страны Персидского залива призывают США продолжать военную операцию до полной нейтрализации Ирана. При этом сами страны Залива занимают осторожную позицию. В частности, ОАЭ заявили, что не стремятся к эскалации, но готовы принять меры для защиты своей безопасности.