Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика /

Аракчи: Иран не атаковал гражданские объекты в соседних странах

Ведомости

Тегеран не наносил ударов по гражданским целям в соседних странах, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera.

«Я могу с уверенностью сказать, что мы не наносили ударов по гражданским целям в соседних странах. <...> Конечно, в некоторых местах могут быть побочные последствия, но это не было нашим намерением», – сказал Аракчи.

Глава иранского МИДа также выразил удивление, что мир «никак не реагирует на нападения на жилые районы Ирана, на школы и больницы».

По словам Аракчи, «естественно, мы не ограничивались только их [США] официальными военными базами» в регионе.

«Везде, где были сосредоточены американцы, везде, где у них были свои объекты, эти места становились целью. Некоторые из них могли находиться вблизи городских районов. Это не наша вина. Это вина американцев», – подчеркнул министр.

По его словам, США эвакуировали своих солдат с военных баз и разместили их в отелях в городах. Аракчи заявил, что именно поведение Вашингтона привело регион к этой ситуации.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран наносит удары по странам, где расположены американские военные базы. Атаки уже коснулись Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. 17 марта председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что размещение американских войск в регионе не приносит безопасности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь