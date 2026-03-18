Аракчи: Иран не атаковал гражданские объекты в соседних странах
Тегеран не наносил ударов по гражданским целям в соседних странах, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera.
«Я могу с уверенностью сказать, что мы не наносили ударов по гражданским целям в соседних странах. <...> Конечно, в некоторых местах могут быть побочные последствия, но это не было нашим намерением», – сказал Аракчи.
Глава иранского МИДа также выразил удивление, что мир «никак не реагирует на нападения на жилые районы Ирана, на школы и больницы».
По словам Аракчи, «естественно, мы не ограничивались только их [США] официальными военными базами» в регионе.
«Везде, где были сосредоточены американцы, везде, где у них были свои объекты, эти места становились целью. Некоторые из них могли находиться вблизи городских районов. Это не наша вина. Это вина американцев», – подчеркнул министр.
По его словам, США эвакуировали своих солдат с военных баз и разместили их в отелях в городах. Аракчи заявил, что именно поведение Вашингтона привело регион к этой ситуации.
28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран наносит удары по странам, где расположены американские военные базы. Атаки уже коснулись Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. 17 марта председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что размещение американских войск в регионе не приносит безопасности.