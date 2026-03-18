Армия России взяла под контроль Александровку в ДНР

16 марта начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские войска взяли под контроль запорожское село Веселянка, при этом продолжаются бои в Орехове. По его словам, ВС РФ также завершают взятие населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются боевые действия за Белицкое. Одновременно подразделения развивают наступление в направлении Доброполья.