Армия России взяла под контроль Александровку в ДНР
Российские военные установили контроль над населенным пунктом Александровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что активные и решительные действия за этот населенный пункт вели подразделения группировки войск «Запад».
17 марта сообщалось о взятии сел Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области. Каленики заняли подразделения «Южной» группировки войск, Сопычь – силы группировки «Север».
16 марта начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские войска взяли под контроль запорожское село Веселянка, при этом продолжаются бои в Орехове. По его словам, ВС РФ также завершают взятие населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются боевые действия за Белицкое. Одновременно подразделения развивают наступление в направлении Доброполья.