Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия России взяла под контроль Александровку в ДНР

Ведомости

Российские военные установили контроль над населенным пунктом Александровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что активные и решительные действия за этот населенный пункт вели подразделения группировки войск «Запад».

17 марта сообщалось о взятии сел Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области. Каленики заняли подразделения «Южной» группировки войск, Сопычь – силы группировки «Север».

16 марта начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщал, что российские войска взяли под контроль запорожское село Веселянка, при этом продолжаются бои в Орехове. По его словам, ВС РФ также завершают взятие населенных пунктов Гришино и Новый Донбасс, продолжаются боевые действия за Белицкое. Одновременно подразделения развивают наступление в направлении Доброполья.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь