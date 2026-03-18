МИД Ирана признал убийство Лариджани терактом

Али Лариджани – иранский политик, родился в 1958 г. в Наджафе в влиятельной религиозной семье из Амола, которую однажды журнал Time назвал «иранскими Кеннеди». После революции 1979 г. служил в Корпусе стражей исламской революции, затем занимал посты министра культуры и главы телерадиокомпании IRIB. В 2005-2007 гг. возглавлял Высший совет нацбезопасности и был главным переговорщиком по ядерной программе. С 2008 г. три срока руководил парламентом, участвовал в утверждении ядерной сделки 2015 г., а в августе 2025 г. вернулся на пост секретаря Совбеза.