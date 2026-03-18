МИД Ирана признал убийство Лариджани терактом
Министерство иностранных дел Ирана назвало убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани террористическим актом. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «РИА Новости».
«Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите собственной родины», – заявили в МИД Ирана.
Чем был известен Лариджани
Тегеран ожидает решительной и ответной реакции со стороны Совета Безопасности ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша на продолжающуюся агрессию со стороны США и Израиля.
17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о гибели Лариджани. Он погиб вместе с сыном и охраной.
Как писал Axios 16 марта, Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Однако именно Али Лариджани координировал действия иранского руководства после гибели прежнего верховного лидера Али Хаменеи.
Лариджани 10 марта выступил с жестким заявлением о том, что Иран считает пустыми угрозы президента США Дональда Трампа об усилении атак по исламской республике. В своем аккаунте в социальной сети X он также призвал американского лидера «беречься самому».