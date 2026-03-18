МИД Ирана признал убийство Лариджани терактом

Ведомости

Министерство иностранных дел Ирана назвало убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани террористическим актом. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «РИА Новости».

«Подобного рода теракты не только не подорвут железную волю иранской нации в вопросах сохранения безопасности и защиты национальных интересов, но и в разы увеличат решительность народа и официальных лиц к защите собственной родины», – заявили в МИД Ирана.

Чем был известен Лариджани

Али Лариджани – иранский политик, родился в 1958 г. в Наджафе в влиятельной религиозной семье из Амола, которую однажды журнал Time назвал «иранскими Кеннеди». После революции 1979 г. служил в Корпусе стражей исламской революции, затем занимал посты министра культуры и главы телерадиокомпании IRIB. В 2005-2007 гг. возглавлял Высший совет нацбезопасности и был главным переговорщиком по ядерной программе. С 2008 г. три срока руководил парламентом, участвовал в утверждении ядерной сделки 2015 г., а в августе 2025 г. вернулся на пост секретаря Совбеза.

Тегеран ожидает решительной и ответной реакции со стороны Совета Безопасности ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша на продолжающуюся агрессию со стороны США и Израиля.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о гибели Лариджани. Он погиб вместе с сыном и охраной.

Как писал Axios 16 марта, Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Однако именно Али Лариджани координировал действия иранского руководства после гибели прежнего верховного лидера Али Хаменеи.

Лариджани 10 марта выступил с жестким заявлением о том, что Иран считает пустыми угрозы президента США Дональда Трампа об усилении атак по исламской республике. В своем аккаунте в социальной сети X он также призвал американского лидера «беречься самому».