Иран ударил по самолетам-заправщикам в аэропорту Бен-Гурион
Тегеран атаковал беспилотниками самолеты-заправщики израильской армии в аэропорту Бен-Гурион. Удары были нанесены в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, главы военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани и гибель моряков эсминца «Дена», сообщает Fars со ссылкой на заявление армии Ирана.
«Истребители и самолеты-заправщики ВВС сионистского режима базируются в аэропорту Бен-Гурион и играют ключевую роль в прямой агрессии и поддержке авиаударов по нашей стране и оси сопротивления», – говорится в сообщении.
17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о гибели Лариджани. Он погиб вместе с сыном и охраной. В Иране подтвердили смерть Лариджани. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель главы военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани.