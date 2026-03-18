Бессент: Трамп отложил визит не из-за отказа Китая защищать Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп отложил визит в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином из-за того, что в Иране продолжается военная операция. Нежелание Пекина участвовать в обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе не связано с решением главы Белого дома, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.
«Президент считает, что ему важно быть здесь, в Соединенных Штатах, а не ездить по зарубежью. Это не имеет отношения к просьбе к Китаю принять участие в Ормузском проливе», – сказал он.
17 марта Трамп рассказал, что его визит в Китай перенесен примерно на месяц. Он отметил, что переговоры с Си Цзиньпином должны пройти через 5–6 недель. «Я с нетерпением жду встречи с председателем Си, и, думаю, он тоже ждет встречи со мной», – заключил глава Белого дома.
8 марта глава МИД КНР Ван И заявил, что страна планирует сделать 2026 г. поворотным в отношениях с США. По его словам, при искреннем и добросовестном отношении двух государств друг к другу нынешний год может стать определяющим для здорового и устойчивого развития двусторонних связей.