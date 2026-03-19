Меркачева попросит Путина о помиловании инвалидов
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева хотела бы при следующей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросить его о помиловании инвалидов и тяжелобольных. Об этом она рассказала ТАСС.
«Я всегда буду просить о помиловании и тогда буду заранее составлять списки, если вообще такая возможность появится. <...> Я бы попросила об инвалидах, о тяжелобольных, потому что таких очень много», – сказала Меркачева.
По словам члена СПЧ, просьбы о помиловании касались бы тех, кто оказался в тюрьме за нетяжкие преступления. При этом он отметила, что в России много инвалидов и онкобольных, «которые за экономические преступления сидят».
19 марта Меркачева говорила, что СПЧ попросит Путина о помиловании ряда людей только в конце года. Он выразила готовность регулярно передавать списки на помилование, однако такая возможность появляется у СПЧ только на встрече с главой государства.
17 марта Путин помиловал 23 женщин, их имена не раскрывались. Меркачева обращалась к президенту с просьбой о помиловании в декабре 2025 г. Она направила президенту список лиц, которые теоретически подходили для этой процедуры.