Иран потребовал от ОАЭ компенсацию из-за ударов США
Иран потребовал от ОАЭ компенсации за ущерб, нанесенный американскими ударами по Ирану с территории государства. Соответствующее письмо направил постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани генсекретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, передает NourNews.
«Противоправные действия Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану», – говорится в письме.
14 марта агентство Tasnim сообщило, что Иран выразил готовность нанести удары по трем портам ОАЭ в ответ на нападение на принадлежащий ему остров Харк. Население ОАЭ предупредили о необходимости срочной эвакуации из районов вокруг портов Фуджайра, Халифа и Джебель-Али. Эти территории стали законными целями из-за присутствия американских военных, расположенных среди гражданских объектов, говорилось в публикации.
18 марта Tasnim писало, что Израиль и США атаковали иранские объекты нефтегазовой промышленности Эселуйе и Южный Парс на юге страны. 17 марта портал Axios также отмечал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захватить остров Харк, который является одним из ключевых элементов нефтяной промышленности Ирана.