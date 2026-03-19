Politico: генсек НАТО «прячется в тени», чтобы не разозлить Трампа
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предпочитает «прятаться в тени», поскольку не может угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата НАТО.
«Он считает, что от того, чтобы сейчас высказаться, мало пользы. Я не понимаю, как он может угодить [Трампу]. Поэтому лучше держаться в тени – по крайней мере, публично», – сказал собеседник издания.
Politico отмечает, что «проверенный временем» подход Рютте к взаимодействию с Трампом подвергается испытанию из-за войны США в Иране. Военная операция создает новые разногласия внутри блока.
2 марта Рютте поддержал военную операцию США в Иране. По его утверждению, эти действия поддерживает вся Европа. Он подчеркнул, что «много раз» общался с американскими официальными лицами и что Вашингтон и НАТО «тесно координируют свои действия».
Вместе с тем, европейские страны и члены НАТО пока не планируют отправлять свои войска на Ближний Восток. 6 марта Иран пригрозил Европе в случае присоединения к войне.