Армия России взяла под контроль Федоровку Вторую и Павловку в ДНР

18 марта стало известно об установлении контроля над Александровкой, которая расположена в ДНР. Тогда в ведомстве отметили решительные действия подразделений группировки войск «Запад». 17 марта Минобороны сообщало о взятии сел Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области. Каленики заняли подразделения «Южной» группировки войск, Сопычь – силы группировки «Север».