Армия России взяла под контроль Федоровку Вторую и Павловку в ДНР
Российская армия взяла под контроль села Федоровка Вторая и Павловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.
По данным ведомства, активные действия «Южной» группировки войск позволили взять под контроль Федоровку Вторую. Подразделения группировки войск «Центр» работали в населенном пункте Павловка.
18 марта стало известно об установлении контроля над Александровкой, которая расположена в ДНР. Тогда в ведомстве отметили решительные действия подразделений группировки войск «Запад». 17 марта Минобороны сообщало о взятии сел Каленики в ДНР и Сопычь в Сумской области. Каленики заняли подразделения «Южной» группировки войск, Сопычь – силы группировки «Север».