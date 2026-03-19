Главная / Политика /

Песков: Москва надеется на возобновление переговоров по Украине

Пауза в переговорном процессе по украинскому урегулированию будет прервана, когда графики делегаций РФ, Украины и США будут согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это такая ситуативная пауза по понятным причинам. Поэтому как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон – в первую очередь графики наших американских посредников – <...> надеемся, что эта пауза будет прервана, и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», – сказал представитель Кремля.

16 марта Песков отмечал, что президент США Дональд Трамп не терял интереса к теме Украины и призвал Киев пойти на сделку. Пресс-секретарь российского лидера выразил мнение, что «именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе». Москва, по его словам, наоборот, открыта к продолжению диалога.

17 марта глава турецкого МИДа Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым говорил, что Турция сможет принять следующий раунд трехсторонних переговоров в рамках украинского урегулирования. Тогда министры обсудили шаги, которые позволят прийти к скорейшему завершению конфликта.

