Фидан подтвердил Лаврову, что Турция готова вновь принять переговоры по Украине

6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве знают, что нужно сделать, чтобы переговоры по украинскому урегулированию увенчались успехом. «Уже давно наступил момент, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский», – сказал он.