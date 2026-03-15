Фидан подтвердил Лаврову, что Турция готова вновь принять переговоры по Украине
Турция сможет принять следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Anadolu.
По данным агентства, во время разговора министры обменялись мнениями о шагах, которые позволят прийти к скорейшему завершению конфликта. Фидан обратил внимание на риски затягивания ситуации и для отдельных стран, и для международного порядка.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств РФ и Турции обсудили вопросы, связанные с энергетической безопасностью.
6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Киеве знают, что нужно сделать, чтобы переговоры по украинскому урегулированию увенчались успехом. «Уже давно наступил момент, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, когда просто кто-то должен в Киеве взять на себя ответственность, это, по идее, должен быть [президент Украины Владимир] Зеленский», – сказал он.
Последний раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США состоялся в Женеве 17–18 февраля. По их завершении помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что контакты возобновятся в ближайшее время, но конкретных дат тоже не называл. МИД Швейцарии подтвердил готовность страны принять следующий раунд.